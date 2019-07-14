18 собак загрызли и съели своего хозяина
В США 57-летнего мужчину съели собаки, жившие на его участке, сообщает The Washington Post.
Американец жил один в доме вместе с 18 собаками. Родственники приезжали к нему раз в несколько недель и помогали с покупками.
В мае они обратились в правоохранительные органы, так как не могли связаться с мужчиной еще с апреля, а в дом его попасть не получалось из-за агрессивных собак. Когда сотрудники полиции явились в дом американца, то никого не обнаружили. Однако вскоре они нашли небольшой фрагмент кости, а после в экскрементах животных – похожие фрагменты и клочки волос.
Экспертиза показала, что все это принадлежало исчезнувшему мужчине. По всей видимости, животные полностью его съели.
13 собак усыпили из-за агрессивного поведения – они убили двух своих сородичей. Еще трех отправили в приют.