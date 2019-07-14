МВД Грузии снова о неспокойной ситуации на границе с Азербайджаном

Отдел информации

МВД Грузии выступило с заявлением об очередном инциденте между местными жителями и азербайджанскими пограничниками на территории храмового комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи), сообщает издание «ИнтерпрессНьюс».

«Имел место небольшой инцидент между местными жителями и азербайджанскими пограничниками, однако ситуация своевременно разрядилась и сейчас на месте совершенно спокойно. Призываем общественность, гражданские группы дать возможность работать в спокойной обстановке комиссии по делимитации границы, чтобы мы могли своевременно достичь соглашения», - сообщили «ИнтерпрессНьюс» в МВД.

В то же время ряд грузинских СМИ сообщили, что протесты грузинских активистов вызвала информация о передаче икон из храма грузинским пограничникам.

Отметим, что 12-е заседание комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Грузией состоялось в мае в Баку. Были рассмотрены вопросы прохождения линии государственной границы, состоялось детальное обсуждение всех несогласованных участков. По итогам заседания стороны договорились провести совместный осмотр несогласованных участков государственной границы на уровне экспертов на месте.

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