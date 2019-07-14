Хакеры взломали биткоин-биржу и украли миллионы

Крупнейшая в Японии криптовалютная биржа BITPoint Japan Co. потеряла 32,3 миллиона долларов в результате преступных действий со стороны неизвестных лиц. О краже объявил оператор биржи Remixpoint, который предоставляет компании ряд финансовых услуг.

По сообщению японской газеты «Никкей Симбун», на бирже заметили подозрительный поток онлайн-валют вечером 11 июля. Факт кражи был подтвержден спустя четыре часа. На следующее утро были остановлены все операции на платформе. Большая часть украденных денег принадлежала клиентам площадки, которым она пообещала все возместить.

В BITPoint обещали пересмотреть системы внутреннего контроля за потоками криптовалют, а Агентство финансовых услуг Японии (FSA) потребовало от компании улучшить системы безопасности.