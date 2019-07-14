Самый крупный город Казахстана остался без света

Казахстанский город Алматы остался без электроснабжения. По сообщениям Интерфакс-Казахстан и очевидцев, света нет практически во всех районах города.

На улицах не работают светофоры, поэтому на крупные перекрестки вышли регулировщики движения.

"На ручном регулировании задействованы порядка 400 сотрудников патрульной полиции", - сказали в пресс-службе городского департамента полиции.

В последние дни в Алматы, где проживают более 1,8 млн человек, стоит жара - столбики термометров показывают отметку 35 градусов выше нуля.