Эрдоган призвал Трампа найти «золотую середину»

Заявление турецкого лидера прозвучала через два дня после того, как Анкара получила первую партию компонентов передовых российских систем ПРО С-400, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп может отказаться от санкций в отношении Турции за закупку российских систем ПРО С-400 и найти «золотую середину» в текущем споре, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Именно Трамп должен найти золотую середину», - сказал Эрдоган.

Во время встречи с Эрдоганом на саммите G20 в Японии глава Белого дома выразил сочувствие позиции Турции, заявив, что Анкара решила приобрести ПРО С-400 у Москвы, потому что предыдущая администрация США не захотела продать Турции американскую систему Patriot.

«...Я не думаю, что Трамп придерживается того же мнения, что и нижестоящие чиновники, и он сказал об этом перед всеми мировыми СМИ. Покупая С-400, мы не готовимся к войне. Мы пытаемся гарантировать мир и нашу национальную безопасность», - говорится в заявлении турецкого лидера.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что «закон требует введения санкций, и я уверен, что мы будем соблюдать закон, и президент Трамп будет соблюдать закон».