ФСБ изъяла у гражданина Азербайджана тонну черной икры

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ изъяли более тонны контрабандной черной икры в московском аэропорту Жуковский. Сообщается, что организаторами контрабанды были граждане Азербайджана и Китая. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

"Сотрудниками полиции совместно с ФСБ России в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в грузовом терминале аэропорта Жуковский была выявлена партия контрафактной черной икры. Нелегальный груз прибыл с территории одной из стран СНГ под видом товаров народного потребления. Согласно проведенному Федеральным агентством по рыболовству исследованию, в багажном отделении находилась икра гибрида осетровых рыб общим весом 1020 кг и стоимостью свыше 29,5 млн рублей", - сказали в полиции.

По данным следствия, контрабанду икры организовали двое иностранных граждан - 30-летний гражданин КНР и 60-летний гражданин Азербайджана. Они планировали сбыть икру на российской территории. Один из них, находясь в России, должен был встретить контрафактный груз и передать его своему сообщнику для дальнейшего распространения. Они оба были задержаны.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Обвинительное заключение направлено в суд для рассмотрения по существу.