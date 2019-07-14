Синоптики рассказали о погоде на завтра

В Баку и на Апшеронском полуострове осадков не ожидается. Юго-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-западным. Температура воздуха на полуострове ночью составит 21-24, днем 29-33 градуса тепла. В Баку ночью 21-23, днем воздух прогреется до 33 градусов.

Во вторник на территории Азербайджана ожидается теплая погода без осадков, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление опустится с 755 до 753 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 40-45%.

На пляжах Баку и Апшерона температура воды составит 22-24 градуса.

В регионах Азербайджана осадков не ожидается, однако ночью и вечером в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Существует вероятность выпадения града. Западный ветер временами усилится. Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37 градусов выше нуля, в горах 11-16, днем 19-24 градуса тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 16 июля на Апшероне прогнозируется стабильная погода и близкий к норме температурный режим, что будет способствовать хорошему самочувствию метеозависимых людей.