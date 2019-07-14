Грузинские депутаты на переговорах в Баку

Депутаты парламента Грузии находятся с визитом в Баку. Об этом сообщили в посольстве Грузии в Азербайджане.

В состав делегации вошли председатель комитета по внешним связям законодательного органа Грузии София Кацарава, руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Звиад Дзидзигури и член комитета внешних связей Рамаз Николаишвили, передает Report.

В рамках визита представителей грузинского парламента, состоится встреча комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии, на которой будут обсуждены отношения трех стран. Запланированы встречи грузинских депутатов с председателем Милли Меджлиса Огтаем Асадовым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым. Стороны обсудят стратегическое партнерство между Азербайджаном и Грузией.