Стоимость нефти эталонных марок возобновила рост в ходе торгов на фоне частичной приостановки добычи в Мексиканском заливе в связи с тропическим штормом "Барри".

Как сообщает Интерфакс, сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,35 (0,52%) - до $67,07 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,26 (0,43%) - до $60,47 за баррель.

Bloomberg пишет, что из-за непогоды приостановлены около 73% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Кроме того, падение запасов нефти в США и усиление напряженности на Ближнем Востоке содействовали росту нефтяных цен в этом месяце.