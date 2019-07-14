Президент Казахстана призвал чиновников быть активными в соцсетях
Каждый государственный служащий в Казахстане, занимающийся социальными вопросами, должен проявлять активность в соцсетях, заявил президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».
Глава казахстанского государства обратил внимание на то, что многие жители республики получают основную информацию из соцсетей, поэтому представители госструктур должны предоставлять качественную и правдивую информацию.
Токаев считает, что чиновники не в состоянии доступно разъяснить людям особенности проводимой политики: «Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан».