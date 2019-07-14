Присоединяйся к тарифу CavanNar и получи 10 ГБ интернета

Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего двойной объем интернет-трафика, выросло за последний месяц на 18%. Таким образом, количество абонентов, использующих пакеты CavanNar, представленные в середине марта, достигает 50 тысяч.

Число абонентов, пользующихся CavanNar, который считается одним из выгодных тарифов для пользователей интернета на рынке мобильной связи Азербайджана, стремительно растет.

Отметим, что присоединившись к CavanNar, пользователи Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте смогут использовать больше интернета и общаться еще больше.

CavanNar представлен в двух разных пакетах. Желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы.

Чтобы подключиться к CavanNar 9, нужно отправить текст «C9» на номер 777 или набрать *777#9#YES. Чтобы подключиться к CavanNar 6, отправьте текст «C6» на номер 777 или наберите *777#6#YES.

Следует отметить, что абоненты, которые присоединяются к тарифу CavanNar, имеют возможность использовать всеми преимуществами сети 4G Nar, который в настоящее время имеет одну из крупнейших сетей в стране.

Более подробную информацию о тарифе «CavanNar» можно найти на сайте nar.az.