Присоединяйся к тарифу CavanNar и получи 10 ГБ интернета
Число абонентов, пользующихся CavanNar, который считается одним из выгодных тарифов для пользователей интернета на рынке мобильной связи Азербайджана, стремительно растет.
Так, количество пользователей CavanNar, предоставляющего двойной объем интернет-трафика, выросло за последний месяц на 18%. Таким образом, количество абонентов, использующих пакеты CavanNar, представленные в середине марта, достигает 50 тысяч.
Отметим, что присоединившись к CavanNar, пользователи Instagram, Facebook, Twitter и ВКонтакте смогут использовать больше интернета и общаться еще больше.
CavanNar представлен в двух разных пакетах. Желающие присоединиться к CavanNar 9 получат 5 ГБ интернета, 5 ГБ трафика для социальных сетей и 500 внутритарифных минут, заплатив 9 АЗН в месяц. CavanNar 6 предоставляет пользователям 2 ГБ интернета, 2 ГБ трафика для социальных сетей и 200 минут для звонков в рамках тарифа, за 6 AZN в месяц. CavanNar могут использовать люди любой возрастной группы.
Чтобы подключиться к CavanNar 9, нужно отправить текст «C9» на номер 777 или набрать *777#9#YES. Чтобы подключиться к CavanNar 6, отправьте текст «C6» на номер 777 или наберите *777#6#YES.
Следует отметить, что абоненты, которые присоединяются к тарифу CavanNar, имеют возможность использовать всеми преимуществами сети 4G Nar, который в настоящее время имеет одну из крупнейших сетей в стране.
Более подробную информацию о тарифе «CavanNar» можно найти на сайте nar.az.