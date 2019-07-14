Госпогранслужба Азербайджана об инциденте на Кешикчидаг

Государственная пограничная служба Азербайджана распространила информацию по поводу инцидента на Кешигчидаг.

«14 июля в 14:50 на служебной территории погранзаставы «Кешикчи гала» погранотряда «Шамкир» граждане Грузии учинили инцидент в отношении пограничного наряда Азербайджана.

В результате неотложных мероприятий инцидент был устранен в кратчайшее время, и личный состав Госпогранслужбы обеспечил меры безопасности на данной территории», - говорится в сообщении Госпогранслужбы, поступившем в редакцию haqqin.az.

Согласно информации, между пограничниками Азербайджана и Грузии состоялась встреча, совместно было расследовано произошедшее и обсуждены меры, необходимые для предотвращения подобных инцидентов в будущем.