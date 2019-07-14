Армянский солдат отказывается продолжать службу

Солдат срочной службы ВС Армении рядовой Юрик Броян отказался возвращаться в строй после курса лечения в Национальном центре сохранения психического здоровья. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян, передает «Спутник-Армения».

Ованнисян сообщил, что 15 июля сотрудники военной полиции прибыли в центр для того, чтобы сопроводить Брояна в военную часть. Но оказалось, что солдата в медучреждении нет: он выписался и ушел в неизвестном направлении.

Сотрудники военной полиции связались с матерью Брояна, которая сообщила, что он не собирается возвращаться в часть.

Военнослужащий находился в Национальном центре сохранения психического здоровья с 6 июня.

Военная полиция предпринимает меры для возвращения Брояна в часть.