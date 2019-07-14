Асад: Сирия продолжит поддерживать Иран

Сирия продолжит поддерживать Иран перед угрозами США, заявил президент Арабской Республики Башар Асад старшему помощнику спикера парламента Ирана по международным вопросам Хосейну Амиру Абдоллахиану, передает РИА Новости.

В пресс-службе сирийского лидера сообщили, что Абдоллахиан рассказал Асаду о событиях в сфере ядерной сделки и политике, которую проводит иранское руководство.

"В свою очередь, президент Асад вновь выразил поддержку Сирии Ирану перед лицом этих угроз и незаконных мер США в отношении иранского народа", - отмечается в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили сирийско-иранские отношения, борьбу с терроризмом в Сирии и ситуацию в регионе в целом.