Россия и Украина обсуждают обмен арестованных моряков

Вопрос о возможном обмене арестованных в России 24 украинских моряков обсуждается с украинской стороной, сказал Интерфаксу замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Конечно, обсуждается, думаем над этим", - сказал он.

На вопрос, стоит ли в этом отношении ждать каких-либо подвижек в ближайшее время, Карасин отвечать отказался.

Вопрос обмена удерживаемыми лицами стал одной из тем телефонных переговоров президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года.