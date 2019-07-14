Китайская экономика начала тормозить

По итогам первой половины 2019 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) Китая составил 45,09 триллиона юаней (порядка, 6,56 триллиона долларов), достигнув 6,3 процента в годовом выражении. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на опубликованный Государственным статистическим управлением КНР (ГСУК) доклад.

В первом квартале текущего года ВВП КНР составил 6,4 процента, во втором — 6,2. Представитель ГСУК Мао Шэнъюн уточнил, что в целом экономические показатели были стабильны и указал на рост в некоторых областях. Речь идет о объеме производства в сфере услуг, который за первые шесть месяцев 2019 года вырос на 7 процентов (на этот сектор приходится более половины — 54,9 процента — от общего ВВП).

Китайская экономика уже несколько лет находится под давлением, что выражается в снижении темпов роста экономики. Так, в 2018 году ВВП Китай опустился на 1,5 процентных пункта, до 6,6 процента или 13,28 триллиона долларов.

В конце июня во время саммита G20 в Осаке председатель КНР Си Цзиньпин озвучил главную угрозу мировой экономике. По его словам, глобальная экономика в целом растет, но вместе с ней заметно растут и факторы нестабильности и неопределенности. Главную угрозу составляют «постоянные односторонние и протекционистские меры отдельных развитых государств», которые искусственно провоцируют торговые трения и блокаду технологий.