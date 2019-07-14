МИД Азербайджана потребовал объяснений от посла Грузии в Баку в связи с инцидентом, произошедшим в воскресенье на служебной заставе Кешикчи Гала Шамкирской погрангруппы Азербайджана.

«Посол Грузии в Баку был вызван в МИД в связи с нарушением группой грузинских граждан государственной границы Азербайджана и нападением на пограничный наряд, проходящих службу близ пещерного комплекса Кешикчидаг (Давид Гареджи). В связи с этим его попросили дать соответствующее объяснение»,- говорится в сообщении МИД Азербайджана.

МИД отмечает, что «подобные действия противоречат духу отношений стратегического партнерства между Азербайджаном и Грузией».

«Мы расцениваем это как провокацию, направленную на создание противостояния между двумя государствами»,- подчеркивает МИД Азербайджана.

«МИД Азербайджана потребовал противоположную сторону провести соответствующее разбирательство по инциденту и проинформировать азербайджанскую сторону о проделанной работе»,- говорится в сообщении.