Англичанок сняли с рейса из-за оскорбления мусульман

Две англичанки были сняты с рейса авиакомпании Thomas Cook из турецкого Далмана в Лондон из-за расистских высказываний, сообщает Daily Mirror.

Пассажирки заявили, что путешественники на борту самолета представляют опасность для попутчиков. Англичанки попросили снять с рейса трех мужчин в одежде мусульманских паломников.

Одна из женщин заявила, что у нее из-за них началась паническая атака.

Летевший тем же рейсом бельгиец Марио ван Поппель рассказал изданию, что мусульмане «были явно оскорблены, но сохраняли хладнокровие». По его словам, она громко кричала, испугав детей на борту, которые заплакали.

Вылет самолета отложили на 1 час 10 минут, а женщины были сняты с рейса.