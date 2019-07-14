Горит торговый центр Elit

Горит известный торговый центр Elit, расположенный в поселке Локбатан, сообщает Qafqazinfo.

Согласно информации, на место происшествия привлечены противопожарные расчеты МЧС.

Идет работа по тушению пожара.

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