Горит торговый центр Elit
Горит известный торговый центр Elit, расположенный в поселке Локбатан, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, на место происшествия привлечены противопожарные расчеты МЧС.
Идет работа по тушению пожара.
Горит известный торговый центр Elit, расположенный в поселке Локбатан, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, на место происшествия привлечены противопожарные расчеты МЧС.
Идет работа по тушению пожара.
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