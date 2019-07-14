Морская капуста убила двух человек на курорте во Франции

Морская капуста убила двух человек на популярных у туристов курортах Франции, сообщает Daily Mirror.

В субботу, 13 июля, в бухте Морле на устричной ферме погиб 18-летний мужчина, а во вторник 70-летний пенсионер скончался в заливе Дуарнене.

Прокурор города Брест Жан-Филипп Рекаппе подтвердил, что следствие рассматривает в качестве одной из версий обеих смертей отравление сероводородом, образовавшимся при разложении морской капусты. «Причина смерти еще не установлена, так как еще нет результатов токсикологического и патологического анализа», — цитирует прокурора издание.

Бесцветный газ может воздействовать на нервную и дыхательную системы человека, парализуя дыхание и вызывая остановку сердца.

Оба залива, в которых погибли люди, пользуются большой популярностью у туристов. По сведениям издания, ежегодно в летний период их посещают тысячи туристов из Великобритании. Туристов предупредили о потенциальной опасности купания в заливах Бретани для здоровья и жизни. Шесть пляжей провинции закрыты.