Турцию «наказали» за отставку главы Центробанка

Международное рейтинговое агентство Fitch опустило рейтинги Турции на фоне новости об отставке главы Центробанка страны Мурата Четинкая.

Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте снижен с «BB» до «BB-», в национальной валюте — с «BB+» до «BB-». Прогноз обоих рейтингов — «негативный», сообщает «Вести.Экономика».

Как считают аналитики Fitch, отставка Четинкая угрожает независимости данного института. При этом эксперты предполагают, что такое решение властей страны было вызвано недовольством слабым ростом ВВП и замедлением инфляции.

Напомним, 6 июля стало известно, что в Турции ушел в отставку председатель Центрального банка Мурат Четинкая. По данным агентства Reuters, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган и министр финансов Берат Албайрак потребовали отставки главы ЦБ после того, как он отказался уйти добровольно из-за разногласий в проводимой ЦБ политике. Должность Четинкая занял заместитель главы ЦБ Мурат Уйсал.