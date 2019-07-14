Саакашвили отказался быть «премьером по вызову»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решил отказаться от предложения премьер-министра Молдовы Майи Санду «возглавить команду реформаторов» в Кишиневе. Об этом он сказал в ходе ток-шоу «Оппозиция» на телеканале «Україна».

«Еще предшественник Санду и некоторые его ребята предлагали мне стать даже премьер-министром Молдовы. На что я сказал, что я не премьер-министр по вызову, при всем уважении к молдаванам, и я буду заниматься борьбой с ворами там, где живу», — передает Лента.ру слова грузинского политика.

Саакашвили рассказал, что «ребята из его команды» могут действительно отправиться в Кишинев, однако сам он предпочитает оставаться в Киеве и участвовать в политической борьбе в Украине.

На прошлой неделе премьер-министр Молдовы Майя Санду заявила, что хочет привлечь Саакашвили к проведению реформ в стране. Она выразила мнение, что его команда даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры». Однако Санду подчеркнула, что в настоящий момент в бюджете республики недостаточно средств на оплату услуг команды Саакашвили. План с его привлечением в качестве консультанта можно будет осуществить лишь в случае поступления финпомощи из-за рубежа.