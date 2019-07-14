Трамп устроил скандал: Понаехали тут президента обвинили в расизме и сексизме
Президент США предложил цветным представительницам Демократической партии в Конгрессе «убираться в свои страны».
Речь идет о четырех сверхактивных женщинах из палаты представителей - Ильхане Омар, Александрии Окасио-Кортес, Рашиде Тлаиб и Аянне Прессли, которые стоят на весьма радикальных прогрессистских позициях и обличают неуместную умеренность товарищей по партии. В частности, они раскритиковали коллег и спикера нижней палаты Нэнси Пелоси за голосование выделить 4,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Эту группу, которая сильно оживляет жизнь в Конгрессе и в Демократической партии, называют «Боевым отрядом».
Дональд Трамп зачем-то решил подключиться к выяснению отношений среди демократов и написал в твиттере: «Очень интересно наблюдать за «прогрессивными» конгрессвумен-демократками, которые прибыли из стран, находящихся в катастрофической ситуации, с самым коррумпированным в мире правительством, если таковое там вообще есть, с высочайшим уровнем преступности, которые громко и злобно поучают народ США, самой великой и сильной страны на свете, как должно работать наше правительство.
Почему бы им не отправиться в свою страну и не навести порядок в этом полностью разрушенном и совершенно криминальном месте. А потом пусть возвращаются и показывают нам, как это делается. Ваша родина нуждается в вас и как можно скорее. Уверен, что Нэнси Пелоси будет счастлива организовать для вас эту поездку».
Между тем из всей четверки только представительница Миннесоты Ильхан Омар в 12-летнем возрасте была привезена родителями из Сомали, остальные – урожденные американки. Зато перед лицом Трампа демократы забыли внутренние распри и дружно накинулись на президента, обвинив того в расизме и сексизме. Нэнси Пелоси не отказала себе в удовольствии переделать предвыборный слоган Трампа «Сделаем Америку снова великой» в «Сделаем Америку снова белой».
Дональд Трамп не первый раз позволяет себе вольные высказывания в адрес людей, которые, на его взгляд, незаслуженно называют или хотят называть себя американцами. Но все эти скандалы сходят ему с рук, поддержка среди избирателей-республиканцев у него остается чрезвычайно высокой. Давно замечено, что партийная принадлежность в США - это не столько про идеологию и ценности, сколько про групповую идентичность. Трамп «свой», и какой бы фортель он ни выкинул, это не повод отказаться от его поддержки. В конце концов, цветные в США и так в своей массе поддерживают демократов, на их мнение, возможно, считает нынешний президент, можно и наплевать. Другое дело, что эти скандалы влияют на позицию независимых избирателей, которые могут качнуть весы выборов в 2020 году не в его пользу.
По последним данным агентства Gallup, 51% американцев считают своего президента решительным лидером, и лишь 34% - честным. Решительность вряд ли сможет компенсировать некоторые существенные недостатки Дональда Трампа…