Леонид Швец, автор haqqin.az 19:05

Президент США предложил цветным представительницам Демократической партии в Конгрессе «убираться в свои страны». Речь идет о четырех сверхактивных женщинах из палаты представителей - Ильхане Омар, Александрии Окасио-Кортес, Рашиде Тлаиб и Аянне Прессли, которые стоят на весьма радикальных прогрессистских позициях и обличают неуместную умеренность товарищей по партии. В частности, они раскритиковали коллег и спикера нижней палаты Нэнси Пелоси за голосование выделить 4,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Эту группу, которая сильно оживляет жизнь в Конгрессе и в Демократической партии, называют «Боевым отрядом».

Дональд Трамп зачем-то решил подключиться к выяснению отношений среди демократов и написал в твиттере: «Очень интересно наблюдать за «прогрессивными» конгрессвумен-демократками, которые прибыли из стран, находящихся в катастрофической ситуации, с самым коррумпированным в мире правительством, если таковое там вообще есть, с высочайшим уровнем преступности, которые громко и злобно поучают народ США, самой великой и сильной страны на свете, как должно работать наше правительство. Почему бы им не отправиться в свою страну и не навести порядок в этом полностью разрушенном и совершенно криминальном месте. А потом пусть возвращаются и показывают нам, как это делается. Ваша родина нуждается в вас и как можно скорее. Уверен, что Нэнси Пелоси будет счастлива организовать для вас эту поездку».