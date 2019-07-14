В Иране за шпионаж арестовали француженку-антрополога

Француженка иранского происхождения, антрополог парижского Института изучения политики академик Фариба Адельха арестована в Иране и лишена доступа к консульским услугам, сообщает Le Point со ссылкой на МИД Франции.

«Французские власти отправили соответствующий запрос иранским властям, чтобы получить информацию о сложившейся ситуации и условиях ареста госпожи Адельха, а также потребовали предоставить доступ госпоже Адельха к консульским услугам, как то предусмотрено в подобных ситуациях и что является необходимым условием для ее скорейшего освобождения, — говорится в заявлении МИД Франции. — На сегодняшний день удовлетворительного ответа ни на один из этих запросов не получено».

По данным прессы, ее арестовали по подозрению в шпионаже.