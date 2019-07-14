Провокация компании «Мегафон» против Азербайджана

Отметим, что распространение подобной информации участилось с ноября 2018 года, когда руководителем компании был назначен уроженец Армении Геворк Вермишян.

Российский мобильный оператор «Мегафон» продолжает свои провокации против территориальной целостности Азербайджана, предлагая коммуникационные услуги для карабах ских сепаратистов. Более того, компания на своем сайте представляет сепаратистское образование «НКР» как независимое государство.

Как стало известно haqqin.az, на обращение одного из наших соотечественников в службу поддержки компании «Мегафон» по поводу устранения провокации последовал ответ: «Россия признает Нагорный Карабах как отдельное государство. А наша компания действует в соответствии с законами Российской Федерации».

В результате совместных усилий МИД и Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана, Посольства Азербайджана в России, а также протестов наших соотечественников, проживающих в России, информация провокационного характера была удалена с сайта «Мегафон».

Учитывая, что подобные противозаконные шаги создают для Азербайджана информационные угрозы и серьезные проблемы в вопросах государственной безопасности, ожидается, что азербайджанские мобильные операторы прекратят сотрудничество с компанией «Мегафон».

Напомним, «Мегафон» активно развивает свои телекоммуникационные услуги на территории оккупированного Арменией Нагорного Карабаха, оказывая услуги роуминга посредством своего партнера – компании «Карабах Телеком».