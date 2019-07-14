Распространившаяся в СМИ информация о вторжении в штаб-квартиру "Народного движения Азербайджана" не соответствует действительности. Сотрудники полиции не проводили никаких обысков в офисе, как утверждает источник недостоверной информации. Офис закрыт владельцем помещения. Об этом сказал агентству Trend начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку майор полиции Эльшад Гаджиев.

Согласно информации, нежилое помещение, расположенное по адресу: Ясамальский район, улица Зардаби, было передано владельцем жителю Бинагадинского района Гусейну Алиеву на основе доверенности. Последний сдал в аренду эту недвижимость интернет-каналу ANTV.AZ, оформив на жителя села Чахырлы Джебраильского района Аслана Гамидли. Однако, узнав, что помещение используется не по назначению, что группа оппозиционеров проводит там собрания, Алиев пришел в офис и с помощью работников охраны потребовал немедленно освободить помещение.

Учитывая, что антиправительственные высказывания причиняли беспокойство работающим по соседству другим арендаторам, Алиев аннулировал договор об аренде и забрал у арендатора ключи от помещения. Об этом он сам сообщил полиции.

В 29-м отделении Ясамальского районного управления полиции проводится расследование произошедшего.