Токаев: Казахстан не продается
Иностранцам земля в Казахстане продаваться не будет. Об этом сегодня объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.
"В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу", - сказал глава казахстанского государства на заседании правительства, передает РИА Новости.
"Надеюсь, что по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии и общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет, здесь должна быть полная ясность", - подчеркнул он.
Кроме того, Токаев отметил, что "проведенная министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн га неиспользованных площадей": "Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель".
"Земля должна принадлежать тем, кто на ней работает", - заключил президент Казахстана.