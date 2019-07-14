Токаев: Казахстан не продается

Иностранцам земля в Казахстане продаваться не будет. Об этом сегодня объявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства.

"В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу", - сказал глава казахстанского государства на заседании правительства, передает РИА Новости.