Евросоюз вводит санкции против Турции
Главы МИД стран Евросоюза одобрили санкции против Турции в связи с «незаконным» бурением у берегов Кипра, говорится в заявлении европейских министров, принятом на заседании в Брюсселе, передает германское информагентство DPA.
Согласно документу, ограничительные меры вводятся из-за геологоразведочных действий на шельфе Кипра.
Отмечается, что ЕС сократит финансирование Анкары, а также намерен приостановить переговоры по соглашению о воздушных перевозках.
В июне Греция пригрозила Турции санкциями со стороны ЕС из-за бурения на западе от острова Кипр. В ответ Анкара заявила, что Евросоюз не вправе определять границы в Средиземном море. Отказаться от геологоразведочных работ у побережья Кипра Турцию призвали и США. Однако накануне МИД Турции заявил о продолжении геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра, несмотря на негативную реакцию ЕС на эти действия.