Российскому рублю предсказали обвал

По предположению Косатого, российская валюта может к концу года потерять порядка 9% — до 69 рублей за один доллар США. Основная причина подобного пессимистичного прогноза Косатого – смягчение денежно-кредитной политики Банком России, в первую очередь – понижение ключевой ставки.

Валютный стратег крупнейшего банка Польши Bank Polski Ярослав Косатый заявил, что во второй половине этого года российскую валюту ожидает падение. Об этом сообщает Bloomberg.

Аналитик видит угрозу рублю в снижении потока иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа: «Снижение ключевой ставки перестанет быть достаточным, чтобы ответить ожиданиям рынка. Негативные эффекты снижения ставки Центробанком РФ окажутся сильнее, чем позитивные».

Агентство отмечает, что после падения в 2018 году российский рубль показал «лучший мире отскок», но при этом резко упала доходность облигаций. При этом доля иностранцев, вложившихся в ОФЗ, к концу мая достигла 30%, хотя в начале года была на уровне 24,4%.

Косатый считает, что Центробанк РФ будет постепенно понижать ключевую ставку по 0,25 процентного пункта в третьем и четвертом квартале, хотя не исключает и резкого понижения сразу на 0,50 процентного пункта на заседании совета директоров 27 июля.

Польский аналитик упомянул и другие угрозы рублю: торговую войну США и Китая и нестабильность в еврозоне.