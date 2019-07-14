Одна из пострадавших в Шеки туристок скончалась

Пострадавшая в результате падения ветви 500-летнего дерева, растущего на территории Дворца шекинских ханов, Хатира Агамалиева скончалась, несмотря на все усилия врачей. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отметим, что Х.Агамалиева была госпитализирована в Шекинскую центральную районную больницу с диагнозом «осколочный перелом правого бедра, травматический шок».

Напомним, 14 июля на территории Дворца шекинских ханов на туристов упала ветвь пятисотлетнего чинара. Ее диаметр - 50 см. Пострадали 19 человек, включая семерых иностранцев. Причиной происшествия стал сильный ветер. После оказания медицинской помощи 13 пострадавших были отпущены домой. Ситуация взята под личный контроль президента Азербайджана.