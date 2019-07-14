Шэн Сию, специально для haqqin.az 22:00

По итогам столкновений участников протестных выступлений с полицией, произошедших в минувшие выходные, арестованы 37 человек. 11 полицейских получили ранения, за медицинской помощью обратились также некоторые протестовавшие.

Протестные акции в Гонконге, проходящие там с начала июля, приобретают характер разгулявшейся вольницы, которая вошла во вкус уличных манифестаций - и теперь ей не слишком принципиально за что бунтовать. Власти особо не свирепствуют, участвовать в демонстрациях и столкновениях с полицией можно почти безнаказанно - гуляй-не хочу, анархия - мать порядка, полиция - собаки и сволочи, а мы такие зажигаем. Это изменение характера выступлений заметно и по контингенту тех, кто сбивается в колонны протестующих. Сами колонны значительно похудели и помолодели, да и акции их становятся все менее политизированными, больше похожими на попытку выплеснуть эмоции, снять стресс от проживания в мегаполисе. Нет, часть хронических демонстрантов еще помнит причину, по которой все началось: пресловутый «закон об экстрадиции», который, как заявила управляющая Гонконгом госпожа Кэрри Лэм, «мертв» - однако часть бунтовщиков в факт его смерти верить категорически отказывается. Но большей части уличных буянов такие политические тонкости совершенно неинтересны. Одним словом, «я бунтую потому, что бунтую!»

Поэтому на прошлой неделе недовольство протестующих было направлено против уличной проституции. Причем для большинства не ангажированных наблюдателей так и осталось непонятным, что конкретно не устраивало вышедших на улицы - то ли факт наличия такого явления в Гонконге, то ли низкое качество оказываемых «ночными феями» услуг, то ли высокие расценки и отсутствие скидок для политических активистов. Посчитав драйв от протестов по поводу проституции недостаточным, в минувшую субботу демонстранты вновь вышли на улицу - на этот раз для того, чтобы высказать недовольство приезжими мелкими торговцами с материкового Китая. Которые, как «челноки» из 90-х годов, если кто помнит это явление, приезжают в Гонконг и буквально сметают с полок товары первой необходимости (детское питание, зубная паста и тому подобное). Что, соответственно, ведет к росту цен для коренных гонконгцев. Кому же такое понравится? Плюс к этому, местных возмущает милая традиция выходцев с материкового Китая оставлять после себя горы мусора. Собственно, две эти причины - рост цен и мусор от понаехавших - и составили содержание субботних протестов. Но, как выяснилось чуть позже, это были только цветочки. С вечера субботы и до самого воскресного утра по Гонконгу широко распространялись слухи о том, что госпожа Кэрри Лэм, уступая требованиям протестующих, якобы хотела уйти в отставку. Но Пекин и его эмиссары в Гонконге якобы чуть ли не силой и угрозами вынудили ее этого не делать.

Атмосфера накалилась, и уже с утра воскресенья на улицы начали выходить те, кто с начала месяца сделал своим занятием участие в уличных протестах. Неожиданно их оказалось совсем не так много, как они сами рассчитывали. Полиция утверждает, что всего демонстрантов было примерно 28 тысяч, сами они говорят, что их было не меньше ста тысяч человек. Но, в любом случае, количество участников воскресных беспорядков и близко не приближалось к тому, сколько их было в самом начале протестов против «закона об экстрадиции». Большинство жителей Гонконга и устали от перманентных протестов, и предпочли поверить в то, что этот закон действительно «мертв». А потому ограничились ролью наблюдателей. Разве что воду протестующим приносили, жаркий все же день стоял. Парадокс, но пассивность основной массы гонконгцев и малочисленность их рядов только озлобили протестующих, и с самого начала они стали атаковать полицию. Цифра 11 полицейских с телесными повреждениями - это своего рода печальный рекорд, поскольку столько стражей порядка не пострадало за весь период летних протестов. Против толпы применили перцовый газ - и это стало последней каплей. Демонстранты возмутились тем, что, вы не поверите, во-первых, полицейские предварительно не предупредили их о применении этого газа. А, во-вторых, некоторые стражи порядка были одеты поверх гражданской одежды в жилеты, на которых отсутствовали идентификационные номера. Пиком событий 14 июля стал прорыв демонстрантов в здание торгового центра New Town Plaza mall. Накал страстей достиг апогея, в полицию швырялись зонтиками и бутылками с водой, одного из стражей правопорядка свалили на пол и начали пинать ногами. На одном из видео с места событий прекрасно видно, что один из освещавших происходящее репортеров просто закрыл его своим телом, чтобы защитить от пинков в голову.

И опять - на этих видео прекрасно отражена одна из главных особенностей воскресного протеста - наблюдателей из числа горожан было куда больше, чем демонстрантов. Сегодня основные последствия воскресных событий уже ликвидированы, пострадавшим оказана медицинская помощь, 40 участников беспорядков задержаны, управляющая Гонконгом госпожа Лэм посетила госпиталь, где находятся раненые полицейские, и выразила им признательность за службу…