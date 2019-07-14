Эрдоган: Турция хочет производить С-400 вместе с Россией

«Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель — их производство вместе с Россией, и мы это сделаем», — приводит его слова турецкая газета Haberturk.

Эрдоган подчеркнул, что Турция получила российские С-400, несмотря на утверждения, что страна «не сможет получить эти системы».

Президент Турции неоднократно заявлял о желании Анкары участвовать в совместном с Москвой производстве С-400. В частности, 10 июля он сообщил журналистам, что по этой теме «достиг соглашения с президентом России Владимиром Путиным».

Отметим, что российская зенитная ракетная система С-400 предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.