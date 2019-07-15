Саакашвили через haqqin.az обратился к грузинскому и азербайджанскому народам

«Я верю в мудрость азербайджанского и грузинского народов. Мы столетиями проживаем в добром мире». Об этом корреспонденту haqqin.az сказал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в связи с событиями вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг, где проходит грузино-азербайджанская граница.

Бывший президент Грузии отметил, что ранее на своей странице в фейсбук он высказывался по поводу всех этих событий.

Ему остается только пожелать, что все эти проблемы найдут свое решение, и что Азербайджан и Грузия сохранят и продолжат развивать добрососедские отношения.