Украина запретила российские товары

Украина продлила действие запрета на импорт российских товаров до конца 2020 года. Соответствующее постановление украинского правительства от 5 июля обнародовано на сайте украинского кабмина.

Запрет вступил в силу 30 декабря 2015 года, затем несколько раз продлевался, список санкционных товаров увеличивался. Очередной раунд санкций против России Украина ввела в мае 2019 года. Тогда под запрет попали цемент, клинкер и фанера, пишет «Коммерсант».

В целом экспорт из России в Украину в 2018 году превысил $9,5 млрд, увеличившись вопреки конфликту двух стран и взаимным санкциям почти на 20%, отмечает издание. Около половины этих объемов составляют нефтепродукты, уголь и сжиженный углеводородный газ — группы товаров, на которые новые санкции Киева не распространяются.

Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом от 24 июня продлил до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.