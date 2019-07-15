Антитеррористическое подразделение государственной полицейской службы Италии (DIGOS) провело в Турине спецоперацию, в ходе которой задержало трех человек и изъяло арсенал оружия, в частности, ракету класса «воздух-воздух», предположительно принадлежавшую крайне правым экстремистам, « в прошлом принимавшим участие в конфликте » в Донбассе. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Расследование было начато около года назад, пишет Дойче велле. Полицейское управление Турина в сотрудничестве с Центральным управлением превентивного противодействия преступности взяло под контроль лиц, связанных с ультраправыми и «участвовавших в боевых действиях в Донбассе», говорится в сообщении.

В результате путем прослушивания телефонных разговоров и отслеживания передвижений были получены доказательства того, что один из попавших под наблюдение участвовал в продаже ракеты, впоследствии обнаруженной в провинции Павия. Задержаны также двое его соучастников - граждане Италии и Швейцарии. По данным информагентств, речь шла о французской ракете типа Matra Super 530, использующейся, в частности, вооруженными силами Катара.

В ходе рейда были также изъяты девять штурмовых автоматических винтовок, пулемет, семь пистолетов, три охотничьих ружья, 20 штыков, около тысячи патронов, а также несколько табличек с нацистской символикой.