В Грузии полиция задержала участников штурма парламента

В Тбилиси правоохранители задержали четырех человек, обвиняемых в нападении на полицейских во время акций протеста в центре столицы Грузии 20 июня, сообщает МВД страны.

"По обвинению в участии в... акции в Тбилиси 20 июня задержаны еще четыре человека", - заявил представитель МВД, отметив, что они участвовали в попытке штурма парламента и нападении на полицейских, передает РИА Новости.

Ведомство работает над выявлением граждан, причастных к участию в беспорядках, заведено уголовное дело, санкция предусматривает лишение свободы на срок от шести до девяти лет лишения свободы, добавил представитель грузинского МВД.

Кроме того, за превышение полномочий во время разгона акций протеста в Тбилиси задержан полицейский. Как заявили в генпрокуратуре страны, 21 июня сотрудник МВД, превысив полномочия, «физически расправился» с одним из задержанных за правонарушение. Расследования в отношении других правоохранителей продолжается, заявили в Тбилиси.