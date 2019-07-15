Депутат предложил открыть на бывшей авиабазе казино с наркотиками

В качестве аргумента в пользу своей инициативы депутат Дастан Бекешев привел то, что в республике «уже пять лет пылится территория, где раньше располагалась американская авиабаза».

Депутат киргизского парламента предложил организовать на месте бывшей военной базы США «Ганси», прилегающей к бишкекскому аэропорту «Манас», игровую зону для иностранцев, а также легализовать на ее территории продажу и употребление легких наркотиков, пишет издание 24.kg.

«Почему бы из нее не сделать свободную игровую зону? Любой человек из любого государства мог бы прилетать и без визы находиться в этой свободной игровой зоне. Инфраструктура почти есть, есть там и взлетная полоса. Можно нанять управляющую компанию и создать необходимые условия для развлечений. И если надо, то можно разрешить иностранцам приобретать и употреблять легкие наркотики», — заявил депутат, подчеркнув при этом, что для граждан Киргизии вход туда должен быть закрыт.

Политик предложил брать пример с Малайзии, где процветает казино, несмотря на религиозные убеждения.

С подобным предложением ранее выступал глава Нацбанка страны Толкунбек Абдыгулов. Он заявил, что свободная торговля марихуаной ускорит развитие туризма.