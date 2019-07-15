Знаменитый боксер погиб в ДТП
Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Пернелл Уитакер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия.
Как сообщает The Virginian-Pilot со ссылкой на местную полицию, трагедия произошла вечером 14 июля. 55-летнего Уитакера сбил автомобиль, олимпийский чемпион 1984 года от полученных травм скончался на месте.
Всего на профессиональном ринге Уитакер провел 46 боев, в которых одержал 40 побед, в том числе 17 нокаутом, потерпел четыре поражения и один поединок завершил вничью. Еще один бой был признан несостоявшимся. В разные годы был чемпионом мира в первой полусредней, полусредней и первой средней весовых категориях. Уитакер завершил боксерскую карьеру в 2001 году и перешел на тренерскую работу. Спустя пять лет был включен в Международный зал боксерской славы. Авторитетный журнал Ring признал Уитакера лучшим боксером 1989 года, а в 2002-м поставил его на десятое место в списке ста лучших боксеров за последние 80 лет.