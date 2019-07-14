Эрдоган о поставках С-400: «Мы, турки, стоим на данном нами слове»

Анкара осталась верна своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО - зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая по случаю трехлетней годовщины попытки госпереворота в Турции.

«Прилетели восемь самолетов, и все остальное тоже поступит. Что об этом говорили? Что мы не купим, не сможем. Мы купили? Да! Мы, турки, стоим на данном нами слове. С-400 – самая сильная оборонная система, и, надеюсь, мы с Россией будем ее производить вместе», - передает РИА Новости слова турецкого лидера.

Президент Эрдоган также отметил, что Турция намерена завершить развертывание С-400 к апрелю 2020 года. «К апрелю 2020 года С-400 будут полностью развернуты», - приводит его слова Anadolu.