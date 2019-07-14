В Германии объяснили проблемы с дыханием у Меркель

Замеченная журналистами одышка у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Париже связана с тем, что политик торопилась и быстро поднялась по лестнице. Это не связано с какими-либо проблемами со здоровьем, заявил представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, пишет Rheinishe Post.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы вовремя добраться до ожидающих журналистов, а затем немедленно выступила перед ними. Здесь нет ничего особенного, и, конечно, нет оснований для спекуляций», — приводит слова Зайберта РБК.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 14 июля, во время празднования Дня взятия Бастилии во Франции. Меркель выступала перед журналистами в резиденции немецкого посла, в это время представители СМИ обратили внимание на ее одышку.

Сообщения о проблемах с дыханием появились на фоне информации о прочих проблемах со здоровьем у федерального канцлера.