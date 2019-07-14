Мировое армянство, судя по всему, раскрывает карты. Многолетние вопли и стенания о совершенном якобы над армянским народом геноциде, приближаются к конкретному результату. И в Ереване вдруг обозначили стоимость совершенного над ними насилия. Ключевым словом в информации, распространенной недавно армянскими СМИ, является не термин «геноцид», и даже не сама цифра стоимости штрафа за него – 12,6 триллиона долларов, а вполне безобидное слово «якобы».

Действительно, столько времени стучатся во все двери потомки жертв, число которых все время меняется (от 50 тысяч до полутора-двух миллионов!), а прибыли никакой. Армяне же, как известно, народ деловой, причем это качество они проявляли давно и в самых невероятных ситуациях. Достаточно вспомнить, как армянские купцы объегорили восставших гладиаторов Древнего Рима, попросивших за огромные мешки награбленных по всей Италии драгоценностей перебросить их через море в любую страну. Несчастный Спартак проявил непростительную доверчивость, вечером передав Гургену (так именуется главарь армянских купцов в американском, кстати, фильме) мешки с драгоценностями в обмен на обещание наутро забрать на борт уставших от нескончаемых побоищ воинов. Увы, на рассвете они со слезами на глазах наблюдали, как суда с их последней надеждой на свободную жизнь исчезают за горизонтом… Увы, то не самая яркая страница в богатой на предательства истории мирового армянства.

Очевидно, авторы новой затеи рассчитывали на то, что в Анкаре радостно начнут потирать руки в связи с предстоящим окончательным расчетом с бывшими османами - армянами, предавшими историческую родину и ее многонациональный народ. Не исключено, что идеологи геноцидального движения искренне рассчитывали неплохо подзаработать на своих "истребленных" соотечественниках.

Спустя почти два тысячелетия потомки хитроватых купцов точно так же предали Османскую Турцию, которую почитали своей родиной и которой служили верой и правдой столетиями. Да, да, именно прежде всего верой, ибо армяне пользовались теми же благами и свободами, что и титульная нация великой турецкой империи. Представьте, читатель, гнев турок, которым пришлось наблюдать, как в 1915 году их соотечественники - армяне с цветами встречают на улицах Эрзурума русских солдат, а орды армянских террористов вливаются в ряды имперской армии.

Минуло совсем немного – каких-нибудь 70 лет, и посредственный писатель, ставший знаменем новой Армении, Зорий Балаян объявил, что им, армянам, с Россией не по пути, да-да, с той самой, которой армянство обязано собственным существованием и своей государственностью!

Много чего похожего можно было бы вспомнить в связи со сделкой века, на которую вроде бы решились современные потомки тех самых купцов, которые ловко кинули храброго Спартака с его коллегами из гладиаторской школы Рима. Впрочем, это заслуживает отдельного рассказа.

Итак, армяне обнародовали цену геноцида, и стало ясно, что им не дают покоя вовсе не злодеяния, вроде бы имевшие место в ходе Первой мировой войны, а триллионы долларов, которые они рассчитывают получить в виде откупных за трагически погибших соотечественников.

В одной только нынешней России набирается куда большее число армян, чем их было в дореволюционной Армении. А сколько их в Европе, США?! Автор этих строк опросил с десяток экспертов по армянскому вопросу – много это или мало 12,6 триллиона долларов за геноцид – ничего вразумительного те не произнесли. И дело не в том, что на воинственном Кавказе такая сделка – деньги за безвинно убиенного - издревле считается делом позорным, чем-то низким, бесчестным и постыдным. Дело в том, что сама эта история, задуманная как способ возвеличивания собственного народа, предстала перед миром тем, чем она на самом деле и была изначально – заурядной сделкой, на которую гораздо армянство. Заметьте, неожиданная публикация о репарациях по-армянски не вызвала ни малейшего осуждения ни официального Еревана, ни общественных кругов. Не говоря уже о международной реакции. Разве что с неуместным по данному поводу упоением в Ереване напомнили народу, что число государств, согласившихся с утверждениями армянских соискателей звания жертв геноцида, достигло 29, включая Россию, Францию, Швецию, Швейцарию.

И что дальше?

Как сказал поэт, скажи, мой друг,что дальше? Поскольку в мире насчитывается около 200 государств (членов ООН - 193) и только одному из них - Турецкой Республике - угрожает единственный в своем роде, тяжелейший обвинительный вердикт, стоит задаться вопросом: каковы правовые основания и пределы этого акта? И самое главное – может, провести опрос народов всех 193 государств? Об этих нестыковках охочие до юридических разборок европейцы предпочитают молчать.

Первой страной, назвавшей события, имевшие место, заметьте, в Османской Турции в 1915 году, геноцидом, стала вовсе не авторитетная держава и не уважаемые международные организации. И произошло это не сразу после Первой мировой войны, когда европейские державы сочли, что настал наконец час окончательно рассчитаться с побежденной Турцией, ни даже после Второй, а много позже. И первым, кто предъявил счет экс-державе, стала не ООН, не державы-победители Первой и Второй мировых войн, а… кто бы вы думали, уважаемый читатель? Им стал… Уругвай. То была страна, о существовании которой мало кто в ту пору знал в мире вообще, а тем более в увлекшейся строительством социализма Армении. В апреле 1965 года в Монтевидео, где вот уж десять лет тщетно пытались избрать главу национального государства, вдруг ни с того ни с сего объявили, что полвека назад армяне подверглись геноциду со стороны Турции.