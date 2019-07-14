Слова израильского министра о геях вызвали скандал с Люксембургом

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель отменил запланированную встречу с сотрудниками израильского посольства. Причиной внезапной отмены стало заявление министра образования Израиля Рафи Переца, предложившего применять конверсионные методы лечения гомосексуалистов. Об этом пишет израильское издание 9tv.co.il.

Ксавье Беттель

Ксавье Беттель, возглавляющий правительство Люксембурга с 2013 года и женившийся четыре года назад на своем партнере, до сегодняшнего дня считался одним из лучших друзей Израиля. Беттель посещал Иерусалим несколько лет назад и всегда хорошо отзывался о еврейском государстве.

Однако глава люксембургского правительства заявил, что не может принять участие в официальном государственно израильском мероприятии, если один из министров этой страны поддерживает принудительное обращение гомосексуалистов и даже утверждает, что сам в прошлом принимал в этом участие.

На праздничном ужине в израильском посольстве в Люксембурге присутствовали только посол Израиля Симона Франкель, главы еврейской общины страны и почетный консул Израиля. Во главе стола, по сообщениям участников, стоял пустой стул, приготовленный для люксембургского премьер-министра.

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