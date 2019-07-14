Слова израильского министра о геях вызвали скандал с Люксембургом

Ксавье Беттель, возглавляющий правительство Люксембурга с 2013 года и женившийся четыре года назад на своем партнере, до сегодняшнего дня считался одним из лучших друзей Израиля. Беттель посещал Иерусалим несколько лет назад и всегда хорошо отзывался о еврейском государстве.

Однако глава люксембургского правительства заявил, что не может принять участие в официальном государственно израильском мероприятии, если один из министров этой страны поддерживает принудительное обращение гомосексуалистов и даже утверждает, что сам в прошлом принимал в этом участие.

На праздничном ужине в израильском посольстве в Люксембурге присутствовали только посол Израиля Симона Франкель, главы еврейской общины страны и почетный консул Израиля. Во главе стола, по сообщениям участников, стоял пустой стул, приготовленный для люксембургского премьер-министра.