Мария Захарова: «В Армении я увидела величие и культуру, доступные не всем»

«Армянское гостеприимство не знает пределов. Это действительно очень красиво, очень вкусно, очень весело. И вы знаете, что самое фантастическое, меня принимали совершенно разные люди. Это были разговоры с журналистами, с официальными лицами, потому что я была в командировке, это были и представители общественности, культуры и так далее», - рассказала Захарова.

По ее словам, были обсуждены сложные политические и исторические, порой болезненные темы.

«Меня поразило, как очень темпераментные люди, для которых вопросы истории, собственной культуры и собственного достоинства являются частью национальной гордости, имеют возможность уважительно общаться и разговаривать на самые сложные темы. В Армении я увидела культуру и величие, доступные не всем», - сказала Захарова.

Отметим, что при каждом удобном случае официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проявляет свою тенденциозную проармянскую позицию, не скрывая своих откровенных симпатий к экспансионистской политике официального Еревана. Госпожа Захарова с присущей ей тенденциозностью забывает о своем статусе в качестве официального представителя внешнеполитического ведомства государства, осуществляющего посредническую миссию в армяно-азербайджанском конфликте. Панегирические оды в честь одной стороны конфликта - страны-оккупанта и скупые, сдержанные дипломатические формулировки о другой стороне - подвергнутому интервенции Азербайджане... По всей видимости, Мария Захарова предпочла обойти самую сложную тему в Ереване. Впрочем, как всегда...