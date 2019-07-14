МИД Грузии осудил и обвинил своих граждан за действия на границе с Азербайджаном

Инцидент на грузино-азербайджанской границе с участием граждан Грузии, произошедший в воскресенье у монастырского комплекса Давид-Гареджи, не соответствует стратегическим отношениям Грузии и Азербайджана, говорится в комментарии МИД Грузии.

"Подобные инциденты не соответствуют стратегическим партнерским отношениям, которые существуют между нашими странами. Именно поэтому мы считаем, что вовремя должны продолжиться встречи экспертных групп и делимитационных комиссий, полную готовность к которым выражает грузинская сторона. Вместе с тем является важным, чтобы со стороны общества была проявлена максимальная сдержанность с целью избежать провокаций", - отмечается в комментарии.

В понедельник Госпогранслужба Азербайджана распространила сообщение, в котором говорилось, что произошел инцидент с участием граждан Грузии, направленный против азербайджанского пограничного наряда. В результате неотложных мероприятий инцидент был устранен, личный состав Госпогранслужбы обеспечил меры безопасности на данной территории. Кроме того, между пограничниками Азербайджана и Грузии состоялась встреча, совместно было расследовано произошедшее и обсуждены меры, необходимые для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В связи со случившимся в МИД Азербайджана вызван посол Грузии Зураб Патарадзе для разъяснений.