Трамп посоветовал недовольным покинуть США

Высказывание это прозвучало в качестве поддержки собственных твитов, где Трамп критикует новых членов Конгресса, передает РИА Новости.

Если жители США недовольны тем, что происходит в стране, то они могут ее покинуть, заявил п резидент Дональд Трамп.

Ранее Трамп написал в Twitter, что все «прогрессивные» женщины-демократы в американском Конгрессе приехали из государств, чьи власти являются «полной катастрофой», а теперь «громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством». По его словам, им стоит уехать обратно, чтобы «помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали».

Подобные высказывания американского лидера вызвали большой резонанс. На них негативно отреагировали британский премьер-министр Тереза Мэй, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, другие политики.

На вопрос журналистов, беспокоит ли Трампа, что его заявления совпадают с позицией белых националистов, лидер США ответил отрицательно.