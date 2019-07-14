Москва раскритиковала Евросоюз за антитурецкие санкции
Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, однако это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, пишет газета "Известия".
Односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета Безопасности ООН, сказал изданию замглавы российского МИД Александр Грушко.
По словам Грушко, подобные меры "приводят к радикализации позиций" противостоящих сторон и "не достигают своих целей": "Мы исходим из того, что, когда существуют неурегулированные конфликты, все должны воздерживаться от движений, которые могут усугубить ситуацию, в том числе существенно затруднить политический процесс по урегулированию конфликта".
Москва настаивает на том, что решением кипрского вопроса должен вплотную заняться Совет Безопасности ООН. В частности, как заявил изданию посол РФ в Республике Кипр Станислав Осадчий, гарантами урегулирования могли бы стать постоянные члены Совбеза ООН, а именно Великобритания, Китай, РФ, США и Франция.