Москва раскритиковала Евросоюз за антитурецкие санкции

Москва отрицательно относится к решению Евросоюза ввести санкции в отношении Турции из-за обострения ситуации в Средиземноморье, однако это не означает, что российская сторона поддерживает действия Турции, пишет газета "Известия".

Односторонние санкции противоречат как международному праву, так и процедурам Совета Безопасности ООН, сказал изданию замглавы российского МИД Александр Грушко.