Евгений Бай, автор haqqin.az 10:19

В Кремле сообщили: свой первый телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским Владимир Путин начал со слова "здравствуйте". Казалось бы, что в том необычного, все вежливые люди именно так и начинают общение. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, обратил внимание, с улыбкой, разумеется, именно на это обстоятельство. Дело в том, что ранее Зеленский объявил, что он начнет разговор с Путиным с темы территориальной принадлежности Крыма и Донбасса.

«Начнем с того, что Донбасс и Крым - это Украина», - сказал украинский лидер. И сразу всем стало ясно, если бы вместо здоровеньки булы Зеленский заявил бы в начале разговора о том, что Россия должна вернуть Украине Крым, то Путин сразу же повесил бы трубку. Российская власть неоднократно предупреждала всех мировых лидеров, что вопрос Крыма закрыт - он является территорией России и никаких обсуждений этого вопроса ни с кем не будет. Однако этого, к счастью, не произошло. Песков сказал, что президент остался доволен телефонным разговором, который, кстати, состоялся по инициативе украинской стороны.

Сам факт первого общения, пусть по телефону, очень важен для двух стран. Путин не поздравил Зеленского с избранием президента. Около двух месяцев Кремль присматривался к заявлениям и действиям молодого украинского президента, а отношения были довольно прохладными. Что же означает первый контакт - начало потепления? Вероятно, да, потепления неизбежного, ведь Зеленский проявляет внешнеполитическую инициативу в решении проблемы Донбасса, и Москва не ответить на нее не может. Приглашение послано США и Великобритании. Дело в том, что Зеленский предложил Путину возобновить в Минске переговоры по обсуждению проблемы Донбасса, но с расширением самого формата этих переговоров. Напомним, нормандский формат подразумевает участие лидеров четырёх стран - России, Украины, Германии и Франции. По замыслу украинского президента, на встречу следует пригласить также лидеров США и Великобритании. Формально Путин не имеет ничего против расширения формата. «Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата, - сказал российский президент месяц назад. - Этот нормандский формат и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь». А вот в отношении хорошей подготовки саммита в Кремле есть определенные сомнения. Насколько можно понять, американский президент Дональд Трамп прохладно относится к идее участия в обсуждении Донбасса. А Соединенному Королевству вообще не до Украины - там грядет смена премьер-министра и дальнейшее погружение в тяжелейшее обсуждение проблемы "Брекзита"- выхода страны из ЕС. Так что можно смело предположить, что идея Зеленского, какой бы позитивной она бы ни была, является мертворожденной. Но поскольку Донбасс остается кровоточащей раной на теле Украины и одновременно тяжелой ношей на шее России, то решать эту проблему так или иначе придется и Зеленскому и Путину.

В качестве первого шага, считают в Кремле, Киев должен установить прямые контакты с донбасскими властями. А украинское правительство отказывается от этого, считая их бандитами и сепаратистами. Отвечая на вопрос журналиста итальянской Corriere de la Sera накануне своего визита в Рим о том, возможно ли вообще урегулирование в Донбассе, Путин сказал: «Да, возможно, если Владимир Зеленский начнёт выполнять свои предвыборные обещания. В том числе вступит в прямые контакты со своими согражданами в Донбассе, перестанет называть их сепаратистами". А до тех пор, пока этого не произойдет, считают в Кремле, движение в направлении к миру не ускорится. Насколько можно судить, главной темой телефонной беседы двух президентов был другой вопрос - об освобождении задержанных в РФ украинских моряков. Напомним, 24 украинских моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как они на трёх военных кораблях Украины нарушили границу России в районе Керченского пролива, не отреагировав на предупредительные сигналы российской береговой охраны. Киев факт нарушения границы полностью отрицает. Путин на своей июньской "Прямой линии" заявил, что освобождение украинских моряков должно быть комплексным и двусторонним решением, поскольку Украина арестовала и держит за решеткой российских граждан. "Надо говорить" Можно предположить, что Москва морально и политически готова к освобождению моряков. Об этом говорит и тональность многочисленных телевизионных ток-шоу на федеральных каналах, главной темой которых уже давно является Украина. А несколько дней назад на телеканале "Россия 1" состоялся первый за несколько лет телемост между Россией и Украиной, который многообещающе назывался "Надо поговорить".

Деятели культуры, спорта, науки и обычные люди из двух стран обсудили, что их объединяет. Гости оживленно, порой даже в слишком экзальтированном состоянии говорили, что действительно две в прошлом братские страны объединяет очень многое - и духовные ценности, и история, и совместное участие в борьбе против нацистской Германии, и фильмы, и песни, и литературные произведения. Конечно, не обошлось без грустных признаний. В студии, где собрались звездные гости, первым взял слово актер и режиссер Владимир Меньшов, которому запрещен въезд на Украину. Он, в частности, прокомментировал ситуацию с черными списками невъездных артистов, назвав ее "жестокой". "К сожалению, я могу сказать это только по телевизору, потому что доступа на Украину у меня нет, я в списке запрещенных. Я отношусь к этому как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить", - сказал он. Москва ждет выборов в Раду Кремль, выстраивая свою стратегию в отношении Украины, первым делом хочет дождаться выборов в Раду, которые пройдут 21 июля. Они были объявлены в связи с тем, что Владимир Зеленский, вступив в должность главы Украины, первым же своим решением постановил распустить Раду. Партия «Слуга народа» Владимира Зеленского готова сотрудничать в Верховной раде с новыми политическими силами после выборов 21 июля. Однако эксперты считают, что из-за падения рейтинга «Слуги народа» и особенностей украинской политической системы эта задача невыполнима. По мнению источников российского телеканала Russia Today, главным кандидатом на роль партнёра в коалиции станет не новая сила, а партия экс-премьера Юлии Тимошенко.

"Руська мова" За проведением досрочных парламентских выборов на Украине будут наблюдать 1413 представителей иностранных государств, но россиян среди них нет. Им Киев отказал в регистрации как представителям страны, оккупирующей часть территории Украины. Это уже не первый раз, когда Киев отказывает российским наблюдателям в праве работать на выборах. Представители ОБСЕ от России также не были зарегистрированы для наблюдения за президентскими выборами, которые состоялись весной. О том, что Киев не будет принимать заявки от россиян, говорил украинский министр иностранных дел Павел Климкин. Впоследствии «из-за угроз преследования» Россия сама приняла решение не отправлять своих граждан в рамках наблюдательной миссии ОБСЕ на украинские выборы. Потеплению отношений не способствуют и некоторые "оригинальные" идеи, озвученные украинскими функционерами. Помощник и советник президента Украины Никита Потураев, сославшись на свое филологическое образование, предложил переименовать Россию в «Московию». А русский язык - на «российский». Советник Зеленского на полном серьёзе заявил, что переименование русского языка поможет украинцам легче отличить два языка. «У нас русский язык, а там - российский... Давайте ее так и назовем — «руська мова».