Зеленский предупредил об аферистах

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил граждан страны о том, что во время проведения выборов в Верховную Раду возможно появление множества аферистов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу в этих парламентских выборах.

Украинский глава добавил, что в таком случае удастся создать «нормальный парламент» и наполнить его специалистами.

«Сейчас очень много мошенничества и очень много аферистов, кто-то открывает ЧП, ООО», — заявил Зеленский.