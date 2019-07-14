Казахстанская металлургическая компания "АрселорМиттал Темиртау" расторгла контракт с дистрибьютором "Газпром нефти" в стране - TOO "Ник-Ойл". Об этом во вторник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо, поступившее в "Ник-Ойл" от казахстанской стороны, передает ТАСС.

"Где-то месяц назад, в середине июня, нас устно предупредили о том, что контракт будет прерван по причине санкций. Мы были очень удивлены, попросили разъяснений и, наконец, получили письмо вот такого содержания", - приводит газета слова директора "Ник-Ойл" Николая Гардера.

По данным издания, это решение было принято в связи с санкциями Украины и ЕС против "Газпром нефти". В "АМТ Темиртау" это объяснили репутационными рисками для компании. В письме также указано, что комбинат выполнит все обязательства по оплате.

Как заявил "Коммерсанту" источник, в "Газпром нефти" рассчитывают на скорейшее решение недоразумения, которое наносит репутационный ущерб российско-казахским взаимоотношениям".