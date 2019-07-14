11:01

Известный прокремлевский политолог Александр Дугин выступил с аналитической выкладкой по итогам своего исследования последних событий в сирийском Идлибе. Статья Дугина была опубликована в некоторых турецких СМИ. По мнению российского эксперта, драматическая ситуация, сложившаяся в Идлибе, может вызвать трещину в геополитической оси Москва - Анкара. А.Дугин прогнозирует: в случае продолжения турецкой политики в Сирии, раскол между Москвой и Анкарой неминуем. Представляем вниманию читателей haqqin.az интересные выводы российского автора. * * *

После того как Дамаск одержал решающую победу над Исламским государством и наиболее серьезными противниками из числа салафитских группировок, опирающихся на поддержку Катара, Саудовской Аравии и косвенно США и Израиля, перед теми силами, которые являются победителями в трагической и кровопролитной сирийской войне – то есть перед Россией, Ираном и Турцией – стоят новые проблемы. Если раньше все было более или менее понятно и однозначно - главной целью было сокрушить сопротивление радикальных исламистов (при этом для Турции главную угрозу представляли оппозиционные Асаду курды, опиравшиеся прямо на Израиль, США и европейские режимы), то сегодня ситуация стала более сложной. Прежде всего требуется политическое решение будущего Сирии.

Вся коалиция победителей – Асад, Россия, Иран и Турция – выступала за территориальную целостность Сирии, что было ответом на планы США по перекройке границ в регионе (карта Ральфа Петерса). Первая часть этого плана – военная – выполнена. Сейчас на повестке дня переход ко второй половине – политической. И здесь проблем будет не меньше, а то и больше. Идлиб – пробный камень На сегодняшний день геополитическая картина Сирии такова. Дамаск и его самые тесные союзники – Россия и Иран – контролируют большую часть территории на западе страны и в ее центре. Турция, все еще формально враждебная Асаду, укрепила свое влияние на северо-западе. Турция действует по молчаливому согласию России, которая хочет достичь стратегического партнерства с Анкарой, а также заставить курдов выйти из-под влияния Израиля и Запада и сблизиться с Дамаском. Именно поэтому и протесты против введения турецких войск Асада были достаточно мягкими. Курды по-прежнему контролируют северо-восток страны к востоку от Евфрата. Они опираются на поддержку Израиля и США, чьи военные базы расположены на их территории. Курды взяли под контроль значительные территории с преобладающим арабским населением, что требует от них новой политической повестки. При этом курды резко враждебны Турции и не хотят вступать в диалог с Дамаском и Москвой, продолжая опираться на США. США поддерживают и радикальных исламистов на юго-востоке Сирии (база в Эт-Танфе).

Но главной проблемой является в данный момент Идлиб и прилегающая к нему территория, которая вносит в ряды союзников – прежде всего России и Турции – наибольшие противоречия. Только после разрешения проблемы Идлиба можно перейти к финальной фазе – решению курдского вопроса и требованию окончательного вывода американских войск с территории Сирии, а дальше и к заключительному аккорду – согласованию политической модели будущей Сирии. Идлиб – пробный камень, от которого зависит будущее. Если пройти этот момент, ситуация существенно прояснится. Идлиб как главная помеха стратегическим интересам Турции Проблема Идлиба состоит в том, что Эрдоган в силу определенной устоявшейся модели продолжает считать себя гарантом той части оппозиции Асада, которая сложилась в этом регионе. На самом деле такое положение вещей дань прошлому – тому периоду, когда Эрдоган пытался строить свою политику на тесном союзе с радикальным исламом, от чего позднее он отказался в пользу сближения с евразийским вектором своей политики и согласованных действий с Москвой. Но Анкара все еще считает себя ответственной за положение боевиков в этой области, хотя это все более входит в противоречие с основной линией турецкой политики. Основная поддержка боевикам Идлиба идет от США и Израиля, то есть как раз от тех сил, которым Турция противостоит в своей конфронтации с Рабочей партией Курдистана. Более того, роль США в попытке государственного переворота в ходе восстания секты Гюлена (FETÖ) хорошо известна турецкому обществу, а при Трампе отношения Турции с США и странами НАТО переживают глубокий кризис. Таким образом, верность Эрдогана своей поддержке боевикам Идлиба является геополитическим противоречием ему самому и всей проводимой им политике.

Она создает растущее напряжение с Россией и открывает возможность для новых провокаций – таких как недавние обстрелы со стороны Идлиба российских позиций. Кроме того, она делает Турцию заложником чужой игры, создает дополнительные препятствия для налаживания отношений с Дамаском, а значит для активного участия Турции в определении политического будущего Сирии. И наконец, Турция поддерживает в Идлибе именно те силы, против которых сражается на северо-востоке Сирии. Важно также заметить, что в настоящее время в Идлибе усиливается группировка Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая не просто не ориентируется на Турцию, но проводит стратегические консультации с РПК и в целом ориентирована антитурецки. Эрдоган же продолжает выступать гарантом боевиков Идлиба, что играет на руку ХТШ, то есть своим прямым врагам, не говоря уже об осложнении отношений с Россией. Дело усложняется еще и тем, что среди боевиков Идлиба есть достаточно большое представительство уйгурских исламистов, что не ускользнуло от внимания Китая, для которого проблема уйгурского сепаратизма в Синьцзяне (также поддерживаемого США и саудитами) чрезвычайно чувствительна. От России зависит многое не только в Сирии, но и в двусторонних отношениях Москвы и Анкары, а для Китая – Турция часть территории проекта «Один путь - один пояс». Таким образом Идлиб является в целом существенной проблемой для Турции в целом – и не только в контексте сирийского конфликта.

Со стратегической точки зрения для Турции сейчас жизненно необходима поддержка в Восточном Средиземноморье. Отношения с США, Израилем и Южным Кипром в этом регионе резко ухудшаются, и Анкаре нужны союзники, которыми могут стать лишь Сирия и Египет. И для этого Идлиб также является препятствием. Решение проблемы Не разрешив проблемы Идлиба, Турция ни сама не сможет дальше продвинуться в реализации своих геополитических целей, ни позволить это сделать Дамаску, Москве и Тегерану. Тем самым эта политика играет на руку США и Израилю, укрепляя позиции курдов. Усиление ХТШ и в целом американское присутствие вполне могут в ближайшем будущем стать триггером новых провокаций в сторону России, что снова грозит нарушить с таким трудом построенный мир и стратегическое партнерства между Россией и Турцией после сбитого самолете и балансирования на грани войны между этими странами. Но именно это и является целью США сегодня, как ранее США и стояли за сбитым российским самолетом и попыткой переворота и убийства Эрдогана, действуя руками своих proxy – FETÖ. Уже сегодня Идлиб это серьезная проблема, а завтра это может стать фатальным для Турции. Решение у этой проблемы есть. Если группировки, которые находятся под контролем Турции, сдадут оружие в обмен на гарантированную Дамаском и Москвой амнистию, сопротивление будет локализовано вокруг тех сил, которые враждебны Турции. Но отныне любые провокации с их стороны не будут касаться Эрдогана, а следовательно, вся ситуация будет разблокирована. Это принципиальный шаг, которого ждет Россия, чтобы продолжить сотрудничество с Турцией. Важность его скажется и на турецко-китайских отношениях самым положительным образом. Не секрет, что к сотрудничеству с Дамаском в новых условиях склоняется значительная часть турецких военных – особенно в ВМС. И что самое главное: решив проблему Идлиба, Турция может стать полноценным и важнейшим – весомым - членом новой коалиции, которая совместными усилиями сможет решить главную задачу следующего этапа: курдский вопрос и судьбу территорий на восточном берегу Евфрата. Сирия, Турция, Россия и Иран окажутся по одну сторону линии фронта, что поставит курдов и поддерживающих их США и Израиль в трудную ситуацию. Это будет если не мат проекту Великий Ближний Восток и «независимый Курдистан» (как часть этого проекта), то существенный – скорее всего решающий – удар по нему. Преодолев Идлиб, все смогут сконцентрироваться на северо-востоке, и если будет выработана общая позиция, то юридически и даже военным образом никто не сможет сопротивляться окончательному решению сирийской трагедии – восстановлению территориальной целостности Сирии. Более того, именно тогда и сложится проект послевоенного будущего, поскольку такой проект требует сотрудничества всех сил, за исключением тех, кто и способствовал кровопролитной гражданской войне в Сирии – то есть глобалистских стратегов и Израиля, стремящегося обескровить арабский мир. Поэтому на пути к миру и спасению Сирии сейчас главной преградой является именно Идлиб. Эта проблема может быть легко снята, если Эрдоган, и так находящийся в ослабленном положении под натиском либеральной прозападной оппозиции в самой Турции, часть которой составляют те же курды, осознает серьезность ситуации и примет разумное решение – пригласит ориентированные на Турцию группировки сложить оружие под твердые гарантии амнистии от Дамаска и Москвы.